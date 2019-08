Maggal des 2 raaka de NDAR : la mémoire d’El Hadj Amadou Ndiaye NDIACK honorée (vidéo)

Pour cette 44e édition du Maggal des 2 raaka, El Hadj Amadou Ndiaye NDIACK ( Ould Ndiack) a été choisi comme parrain de la journée du Coran par le Kurel. Une cérémonie présidée par le Khalif de la famille, l'éminent Serigne Abdou Salam NDIAYE. Grand érudit et exégèse de l’ISLAM, contemporain de Cheikh Ahmadou Bamba MBACKÉ, Ould NDIACK, digne fils de NDAR, était poète et enseignant coranique émérite. Ses écrits sur la science islamique et ses qualités morales intrinsèques sont de précieux legs que sa famille veut vulgariser. Une façon d’offrir le savant en exemple à la jeune génération.