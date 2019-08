Magal des 2 rakas de Ndar : Feu Serigne Sidy Mokhtar, parrain officiel de la 44e édition

Le magal des rakkas célèbre la prière que le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, avait effectuée, le 5 septembre 1895, dans le palais du gouverneur colonial, à Saint-Louis. Pour cette année le kurel a fait de Feu Serigne Sidy Mokhtar Mbacké comme parrain officiel.



Sidy Mokhtar Mbacké, né le 11 juillet 1924 à Mbacké Kadior au Sénégal est décédé dans la nuit du 9 au 10 janvier 2018 à Touba.



Sidy Mokhtar Mbacké est le fils de Mouhamadou Lamine Bara Mbacké (fils d’Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme). Dès son jeune âge, il poursuit ses études coraniques chez Serigne Dame Diop disciple de son père et les achèvera chez Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana. Il a subi une formation complète sur le mysticisme auprès de son père ; ce qui lui a permis de mener beaucoup d’activités, tel que l’élevage, l’agriculture, l’éducation spirituelle sur la méthode et l’enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Il était réputé d’être un grand soufi, un partisan d’un islam rigoriste. Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké succède à Serigne Bara Mbacké Falilou le 1er juillet 2010 à la tête de la confrérie mouride comme 7ème Khalife de Serigne Touba.



Il s’activa pendant toute sa vie à réaliser des édifices pour la confrérie dont on peut citer la construction de la grande mosquée mouride de Dakar Massalikoul Jinan avec un coût de plus de 30 milliards, l’embellissement de la grande mosquée de Touba avec la construction de 2 minarets avec un coût de 5 milliards et une contribution d’un milliard pour lutter contre les inondations à Touba. Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké a été unanimement reconnu de tous comme un artisan inlassable pour l’unité de la Ummah. Il s’est activé durant toute sa vie à l’unité des confréries au Sénégal Cheikh Sidy Mokhtar décède le 10 Janvier 2018 après quelques mois de retraite spirituelle. Il est inhumé auprès de sa résidence à Gouye Mbind à Touba. Son cousin Cheikh Mountakha Mbacké fils de son oncle Serigne Bassirou Mbacké lui succède.







APS