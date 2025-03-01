Magal de Touba : 28 morts et 640 victimes recensées par les sapeurs-pompiers

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a annoncé mercredi avoir effectué 395 interventions lors du Grand Magal de Touba, occasionnant 640 victimes, dont 28 décès.



Selon le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques de la BNSP, 240 interventionssont liées à des accidents de la circulation routière. Ces accidents ont fait 575 victimes, dont 18 morts.



Le bilan provisoire indique également que les motocyclistes sont impliqués dans 135 de ces accidents, causant 165 victimes, dont 11 décès.



Le commandant Dièye a rappelé que ce bilan reste provisoire, en attendant la compilation définitive des données recueillies sur le terrain.



