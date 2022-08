Magal Touba 2022 : 500 journalistes accrédités

28/08/2022 22:27

500 accréditations ont été accordées à la presse nationale et étrangère pour la couverture médiatique du Grand Magal de Touba de cette année. L’annonce a été faite devant le jury du Dimanche par Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission Culture et Communication du grand Magal de Touba.



Il faut dire qu’on avait l’habitude de voir plus de 1000 journalistes lors du Magal. Mais depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, ce chiffre a connu une baisse. Durant ces deux dernières années, seuls 300 journalistes ont été accrédités.



Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma a révélé qu’ils vont ajouter à ce nombre 200 autres journalistes ce qui va amener le nombre à 500. « En temps normal on attendait 1000 journalistes. Mais, la Covid a fait que nous avions diminué ce nombre. Chaque année on va l’augmenter jusqu’à ce que l’on ait les 1000 journalistes que nous avions l’habitude de recevoir à Touba durant le Magal », a-t-il dit sur les ondes de la Iradio.



Selon lui, la communication occupe un aspect important durant le Magal. C’est la raison pour laquelle, indique-t-il, la commission communication avait fait appel à des spécialistes pour les accompagner.