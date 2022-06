Mafé et boissons : Le très beau geste de Sonko pour les gendarmes parqués devant sa maison !

17/06/2022 18:06

Depuis les premières heures de ce vendredi 17 juin 2022, une dizaine d’hommes en tenue a été parquée devant la maison de Ousmane Sonko. Le leader de Pastef et ses voisins se sont réveillés, encerclés par des gendarmes.



Ces derniers ont contrôlé les allers et venues sur toutes les ruelles menant vers la demeure du leader de Pastef. Ce dernier n’a d’ailleurs pas pu satisfaire à la traditionnelle prière du vendredi. Il a été interdit de passage.



Malgré cela, Ousmane Sonko a tout de même décidé de soulager les gendarmes en leur offrant un bol de mafé et des boissons pour le déjeuner.