Madiambal Diagne donne de ses nouvelles depuis la France

Recherché au Sénégal, le journaliste Madiambal Diagne a annoncé son arrivée en France ce jeudi 25 septembre.



Il affirme avoir quitté Dakar le soir même où la police s’était opposée à son départ pour la France.



Dans une publication sur son compte X ( ancien Twitter), il précise avoir pris quelques jours pour préparer sa défense, tout en promettant de revenir prochainement au Sénégal afin, dit-il, de « faire face à [ses] responsabilités ».







