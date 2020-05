Madagascar : aucun nouveau cas de Covid-19 depuis 48 heures

Le nombre des malades guéris du coronavirus ne cesse de s’accroître tandis que celui des malades en cours de traitement continue s’est largement réduit. D’après le rapport du Centre de commandement opérationnel de lutte contre le Covid-19, hier, il ne reste que trente-huit (38) malades sous traitement dans le pays sur les cent vingt-huit (128) cas confirmés de coronavirus. « Nous avons enregistré huit personnes nouvellement guéries durant les 24 dernières heures. Avec ces nouveaux cas de guérison, le nombre des malades guéris s’élève maintenant à quatre vingt-dix (90) », s’est réjoui le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du CCO-Covid-19, hier.



Elle a aussi indiqué qu’aucun nouveau cas confirmé de Covid-19 n’a été enregistré durant 48 heures consécutives.



« L’analyse des prélèvements se poursuit toujours dans les laboratoires d’analyse. Depuis la découverte de la maladie dans le pays jusqu’à aujourd’hui, Madagascar a effectué trois mille cent-sept (3 107) tests PCR (Polymerase chain reaction) », rappelle la porte-parole du CCO-Covid-19.



Avis médical



Quant à la tisane bio Covid-Organics, le professeur David Ramanitrahasimbola, pharmacologue, a précisé que « le "tambavy CVO" n’est pas prescrit pour les femmes enceintes et allaitantes, pour les enfants de moins de 2 ans et pour les personnes qui avec de l’allergie. Avant de l’utiliser, il faut demander l’avis du médecin pour connaître si l’état général de santé permet son absorption. Nous invitons ainsi tous ceux qui ont pris le CVO de se rendre aux centres de santé pour consulter un médecin sur les éventuels effets secondaires pouvant apparaître après l’absorption du Covid-Organics », poursuit-il. Cela permettra ainsi aux responsables des centres de santé de remonter les informations au service pharmacovigilance auprès du ministère de la santé.



Le CCO-Covid prévient également que même si la situation s’améliore, la lutte contre la pandémie continue et les hôpitaux de prise en charge comportent quatre cent quatre vingt dix-sept (497) lits disponibles. « Nous restons toujours vigilants car ce virus est encore nouveau, et un malade asymptomatique peut transmettre le virus très rapidement à deux ou trois personnes, même pendant l’incubation. Il faut toujours respecter consciencieusement toutes les mesures barrières pour éviter la contamination », déclare le Pr Hanta Marie Danielle.



Madagascar-tribune.com