Madagascar : Deux nouveaux cas de Covid-19 et dix personnes guéries

Lente progression. Durant le week-end, deux nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés à Toamasina, dont un homme de 35 ans et un petit garçon de 9 ans. Les deux ont été testés positifs ce week-end selon le bilan recueilli auprès du Centre de commandement opérationnel de lutte contre le Covid-19.



« Le petit garçon a présenté les symptômes de la maladie mais sans forme grave, il n’a besoin ni de réanimation, ni d’oxygène mais médecins de Toamasina surveillent de près l’évolution de son état de santé », rapporte le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana du CCO-Covid.



Le CCO-Covid a indiqué qu’entre vendredi après-midi et samedi à midi, quatre vingt-deux (82) tests PCR (polymerase chain reaction) effectués par l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) ont permis de découvrir un des nouveaux cas, tandis que l’autre nouveau cas a été décelé grâce à soixante-trois (63) tests effectués entre samedi après-midi et hier à midi.



Courbe ascendante



Le dernier bilan montre ainsi que cent vingt-quatre (124) cas confirmés de Covid ont été enregistrés dans tout le pays depuis le 20 mars, date de la découverte de la maladie à Madagascar. En fin de semaine, le pays a enregistré dix cas de guérison dont neuf, hier, et un, samedi.



Le nombre des patients guéris qui ont déjà rejoint leurs domiciles s’élève désormais à soixante et onze (71), depuis le 04 avril. L’effectif des guérisons dépasse ainsi celui des malades encore sous traitement, en effet soixante-trois (63) personnes sont encore en traitement dans l’ensemble du pays.



Une source auprès du ministère de la Santé publique a précisé que « la recherche active des cas positifs du coronavirus se poursuit toujours dans les quartiers et dans les centres de santé de base. Tous les cas suspects subiraient un test de dépistage. « Nous ne serons susceptibles de déclarer que la maladie a été maitrisée qu’après quatre semaines consécutives sans nouveau cas enregistré. Nous sommes toujours dans la phase de dépistage des cas positifs », affirme notre source.

