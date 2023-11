Macron nomme Macky Sall envoyé spécial du 4P, une coalition d'opposition s'insurge

26/11/2023 07:17

Une partie de l’opposition sénégalaise a publié vendredi soir une lettre ouverte adressée au chef de l’État français Emmanuel Macron. Dans ce document, les membres du Fite (Front pour l’inclusivité et la transparence des élections), s’insurgent contre la nomination du président sénégalais Macky Sall au poste d’envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P). Nomination annoncée par son homologue français il y a quelques jours.

au président français les nombreuses victimes des manifestations de mars 2021 et juin 2023. Selon eux, au moins 100 personnes ont été tuées par balles durant ces manifestations populaires. Plus d’un millier de personnes sont toujours détenues dans les prisons du pays.

Le Front pour l’inclusivité et la transparence des élections a également rappelé à Emmanuel Macron que c’est sous le régime de Macky Sall qu’une administration a refusé de remettre les fiches de parrainage au mandataire d’un candidat de l’opposition malgré une décision de justice. Le Fite annonce une conférence de presse ce dimanche après-midi sur la suite à donner à cette correspondance.

Rfi