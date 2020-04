Macoumba et Yam DIÈYE libres

Les deux responsables de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis (URPAS), arrêtés suite aux échauffourées entre pêcheurs et forces de l’ordre, ont été libérés, hier. Accueillis par leurs camarades au portail de la Maison d’Arrêt et de Correction de Saint-Louis, ils ont rejoint leurs domiciles familiaux. Ainsi, une grande requête de la communauté de pêcheurs se matérialise. Celle-ci clamait à souhait l’innocence de ses deux dirigeants.



Pour rappel Macoumba et Yam DIÈYE et plus d’une trentaine de personnes ont été appréhendées pour manifestation non autorisée, attroupement sur la voie publique, dommages causés sur des édifices publiques, destructions de biens privés et blessures occasionnées sur des agents de police en nombre dans l’exercice de leur fonction.



