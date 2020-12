Macky veut contourner le suffrage des électeurs

La disparition des 5 villes du pays pour laisser la place aux « départements et communes comme le stipule l’article 1 du Code général des collectivités locales » annoncée par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires pourrait être la fin d’une longue visée du régime en place à l’endroit de certaines grandes villes à l’image de Dakar. En effet, après plusieurs tentatives soldées par des échecs, le pouvoir en place ne cache plus son intention de modifier les règles dans le choix des dirigeants de villes afin de pouvoir ainsi exercer son contrôle sur la capitale sans passer par la voie électorale.