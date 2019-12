Macky vante le Franc CFA : "c'est la monnaie la plus stable de l’Afrique"

Le président Macky Sall met en garde contre un empressement à vouloir supprimer le franc CFA et à aller vers une monnaie unique. Le chef de l’Etat sénégalais estime que le franc CFA est une monnaie solide.



« Le franc CFA est la monnaie la plus stable de l’Afrique, c’est une monnaie solide. On peut changer le nom si on veut. On peut aller vers une monnaie unique, mais on ne peut pas y aller du jour au lendemain. Il faut y aller avec tous les ingrédients et regarder à quel rythme on va aller vers cette réforme », a déclaré Macky Sall sur RFI.