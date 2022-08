Macky suspend le salaire du cabinet de Barthélémy Dias

Depuis cinq mois, les membres du cabinet du maire de Dakar, Barthélémy Dias, n’ont pas reçu leurs salaires. La mairie ne serait pas responsable de cette situation mais la faute incomberait à l’Etat du Sénégal notamment au préfet de Dakar et au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



Engagé ensuite par le la mairie de Dakar, c’est l’ex capitaine qui en a fait l’annonce. «Aujourd’hui, cela fait cinq (05) mois depuis la date de ma signature du contrat avec monsieur Barthélémy DIAS, cinq mois également depuis que l’État du Sénégal a décidé de suspendre les salaires de l’ensemble des membres de son cabinet», a indiqué Seydina Omar Touré, sur ses plateformes numériques.



Il s’agit là, d’un « acharnement », déclare-t-il, une «haine des gouvernants contre un citoyen qu’ils doivent protéger et garantir la survie conformément à leur engagement constitutionnel», fulmine-t-il.



Pour rappel, en réaction au recrutement de Seydina Oumar Touré à la ville de Dakar, le ministre des Collectivités territoriales avait déclaré que les collectivités territoriales sont des démembrements de l’Etat. Et que depuis le 8 janvier dernier, aucune collectivité territoriale n’a le droit de faire des recrutements qui ne sont pas conformes à l’organigramme type.



« Car aucun inspecteur du travail ne signera le contrat de travail, aucun percepteur municipal ne procédera au paiement du salaire. Donc si vous avez un contrat et que la perception municipale ne vous paye pas, il n’y a pas de recrutement», avait dit Oumar Gueye.



Aujourd’hui, face à cette situation, l’ex gendarme ne compte pas en rester là. Il a fait une annonce à ce sujet : «Ainsi, nous avons décidé avec des sympathisants, de mettre en place un plan d’action dans les jours à venir pour participer activement dans l’assainissement politique de notre pays», indique-t-il sans plus de précisions.