Macky s'attaque aux marchands ambulants et les personnes qui urinent dans les rues

Macky Sall tient à son « Sénégal Zéro déchet ». Ainsi, il a déposé sur la table un projet de loi portant sur la lutte contre l’insalubrité et l’encombrement. Lequel sera bientôt adopté. A cet effet, une Brigade spéciale de lutte contre l’insalubrité et l’encombrement (Brise) va être créée.