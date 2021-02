Macky rêve d’être dictateur, la presse prête le flanc. Par Mame Birame WATHIE

La justice à terre, les députés à plat-ventre, Macky SALL n’avait plus qu’à dompter la presse pour s’arroger plus de pouvoirs que l’empereur Bokassa. Après avoir enrôlé, très tôt, les plumes parmi les plus réputées du pays, Alioune FALL,Yakham MBAYE, Madiambal DIAGNE, Abdoulatif COULIBALY, Souleymane Jules DIOP pour ne citer que ces ténors devenus dames de compagnie, le leader de l’APR s’est tourné vers les salles de rédaction, décidé en à faire des caisses de résonance de sa gouvernance. Sur la sellette, ceux qui lui tiennent tête, ne sont pas uniquement privés de publicité. Sans langue de bois face à un pouvoir aux abois, le professionnalisme doit faire loi.