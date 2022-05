Macky Sall sur les 11 bébés morts : " Les corps sont toujours à la morgue, car il y a une enquête criminelle"

27/05/2022 23:20

Le président de la République, Macky Sall, de retour de Malabo, s'est rendu ce vendredi à Tivaouane pour rencontrer les familles des victimes, ainsi que le Khalife général des Tidianes et le personnel de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.