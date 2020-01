Macky Sall sur le sacre de Mané : ’’Un merveilleux exploit qui mérite d’être magnifié"

Le président de la République a félicité Sadio Mané, l’attaquant vedette des Lions du Sénégal, désigné mardi meilleur football africain de l’année 2019, un "merveilleux exploit qui mérite d’être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse", a-t-il écrit dans un message publié sur son compte Twitter.



"Heureux et fier d’exprimer, au nom du peuple sénégalais, toute ma satisfaction et d’adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le Ballon d’or africain", écrit Macky Sall.



"Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d’être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse", a-t-il ajouté, parlant de Mané, deuxième footballeur sénégalais à obtenir cette distinction après El Hadji Diouf (2001 et 2002).



"Sadio Mané s’est battu pour progresser et devenir le meilleur joueur du continent. Il a serré les dents face aux difficultés pour aller de l’avant", a déclaré, de son côté, le ministre des Sports Matar Bâ.



"Face aux difficultés, il s’est battu. L’année dernière, chez lui (à Dakar), il n’avait pas gagné. Mais cela ne l’a pas empêché de se battre pour aller chercher cette couronne. C’est la leçon qu’on doit tirer de ce sacre", a dit M. Ba.



Mané a été élu meilleur footballeur africain, mardi soir, à Hurghada, ville située à environ 500 kilomètres du Caire, aux dépens de l’Algérien Riyad Mahrez et de l’Egyptien Mohamed Salah, lauréat du Ballon d’or africain en 2017 et 2018.



Les Lions du Sénégal et Aliou Cissé étaient nominés pour les titres de la meilleure équipe nationale et du meilleur entraîneur, mais ils n’ont pas été couronnés.



L’Algérien Djamel Belmadi est sacré meilleur technicien. Les Fennecs, avec lesquels il a remporté la Coupe d’Afrique des nations, ont été élus pour le titre de la meilleure équipe nationale.



APS