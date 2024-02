" Macky Sall risque un coup d’état ", assure l'ancien patron du renseignement Général Christophe Gomart

05/02/2024 17:23

Samedi dernier, le Chef de l’État Macky Sall a annoncé le report de la Présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février prochain, plongeant ainsi le pays dans une crise démocratique et politique.



Invité sur la Chaîne LCI, le Général français et ancien patron du renseignement, Christophe Gomart, a donné son avis sur cette crise sénégalaise.

Selon lui, Macky Sall risque ‘’un coup d’État’’. Il avance que la seule chose qui retient l’actuel Président à la tête de l’État est le soutien qu’il bénéficie actuellement de la gendarmerie et de l’armée.

Il s’explique : «Tant que l’armée et la gendarmerie le soutiendront, il restera. Mais quand cette armée qui est très républicaine n’apporte plus son soutien à Macky Sall, il risque d’être renversé ». Pour finir, Christophe Gomart de déclarer : « Je pense que la position de la gendarmerie et de l’armée va être très importante à suivre ».