Macky Sall reçoit Aïssata Tall Sall à New York en pleine campagne ONU

18/04/2026

L'ancien président de la République a accordé une audience à la députée et ancienne ministre Aïssata Tall Sall, ce 14 avril 2024, dans ses bureaux à New York. Cette rencontre s'est tenue alors que l'ex-chef de l'État sénégalais mène activement sa campagne pour devenir le prochain Secrétaire général des Nations Unies (ONU).





Aïssata Tall Sall a salué un homme « toujours égal à lui-même », soulignant qu'il reste profondément soucieux du Sénégal et de ses concitoyens, en dépit de ses nouvelles ambitions internationales. Elle a profité de cette tribune pour formuler ses vœux de succès à Macky Sall dans sa quête pour la succession d'António Guterres à la tête de l'organisation mondiale.





MS/NDARINFO

