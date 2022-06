Macky Sall «rassuré» après sa rencontre avec Vladimir Poutine sur les céréales

04/06/2022 18:33

Le président en exercice de l'Union africaine (UA) et chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a déclaré vendredi être sorti « rassuré » de sa rencontre à Sotchi avec son homologue russe Vladimir Poutine, avec qui il a évoqué les craintes de crise alimentaire du fait de l'offensive russe en Ukraine.