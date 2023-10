Macky Sall offre des véhicules à des chefs de village

06/10/2023 06:21

Le Chef de l'Etat a reçu ce 05 octobre 2023 le bureau exécutif de l'association nationale des chefs de village, en présence du Premier Ministre, du Ministre Secrétaire Général de la Présidence, du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du PSE. Le Chef de l'Etat a offert à cette occasion 16 véhicules au bureau et a remis aux chefs de village leurs cartes professionnelles.



Les chefs de village du Sénégal ont exprimé leur fierté et leur gratitude envers le Président Macky Sall pour avoir « protégé la nation sénégalaise face aux menaces de déstabilisation ».



Cette reconnaissance a été exprimée lors d'une cérémonie de remise de clés de véhicules destinés aux présidents des unions régionales des 14 régions du Sénégal, qui témoigne de la volonté du Président de la République de valoriser le statut de chef de village et de renforcer les liens entre l'État et les communautés locales.