« Macky Sall ne briguera pas un 3ème mandat présidentiel », disent les Jeunes Apéristes Sénégalais

22/01/2023 17:19

Les voix se lèvent dans la mouvance présidentielle pour s’opposer à la candidature de Macky Sall en 2024. C’est le cas des Jeunes Apéristes Sénégalais (JAS) qui disent NON à Macky Sall pour une candidature « illégale » à la prochaine présidentielle. Ils portent ainsi leur choix sur Amadou Ba, actuel Premier ministre, pour poursuivre « l’héritage du président Sall ». Néanmoins, ils précisent que cette déclaration de Jeunes Apéristes Sénégalais (JAS) n’est pas celle du Parti National APR.