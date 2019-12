Macky Sall, monstre politique sans cœur ou « Président infidèle » ?

PressAfrik a tenté (a été tenté, seront-on tenté de dire par...) un petit exercice d'inventaire de tous les compagnons des années de braise lâchés ou écartés par l'actuel Président sénégalais, depuis son arrivée au sommet. De ABC à Moustapha Cissé Lo en passant par le chanteur Doudou Ndiaye Mbengue, ils sont assez nombreux, ces compagnons qui avaient choisi de braver le courroux du tout-puissant Wade en 2007 pour suivre Macky dans le désert et qui, aujourd'hui sont, pour la plupart, jetés sur la touche.