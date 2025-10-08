Macky Sall lance la bataille de clarification sur la « dette cachée »

L’ancien président de la République, Macky Sall, a engagé une « bataille de clarification » pour lever toute équivoque sur la gestion financière de son régime, après les polémiques autour d’une supposée « dette cachée », a rapporte le quotidien L’Observateur.



Selon la même source, l’ex-chef de l’État a mobilisé des cabinets d’avocats de plusieurs nationalités, dont des Sénégalais, ainsi que des experts financiers placés sous la coordination du bâtonnier français Me Pierre-Olivier Sur.



Ses conseils ont adressé, le 7 octobre, deux courriers officiels à des institutions clés : l’un au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et l’autre au président de la Cour des comptes, Mamadou Faye.



Dans ce dernier document, les avocats de Macky Sall, anticipant la sensibilité du rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), demandent à la Cour des comptes de confirmer « la rigueur et la régularité ».









Cette initiative vise, selon eux, à « dissiper toute ombre » sur la réputation de l’ancien régime, dans un contexte où des interrogations persistent sur la nature et l’ampleur de certaines créances publiques.



