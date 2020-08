Macky Sall en France ce week-end pour "diligenter de gros dossiers"

Cloué au Sénégal depuis maintenant six mois, à cause de la pandémie de la Covid-19, Macky Sall reprend les airs, ce week-end, pour la France. Selon L’AS, Il y effectuera un bref séjour pour diligenter certains gros dossiers.



Auparavant, il a présidé hier une rencontre au Palais de la République pour faire le point de la situation de la compagnie nationale Air Sénégal dans ce contexte de crise.



Pour les autorités, la relance du secteur aérien nécessite une adaptation à la situation de la compagnie, de sa flotte, des destinations et de son business plan. Le Président Macky Sall a donné des directives pour un nouveau plan d’envol et d’investissement ajusté.



