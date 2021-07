Macky Sall à Nouakchott pour une visite d’amitié et de travail

12/07/2021 22:54

Le président Macky Sall, en compagnie de son épouse Mariem Faye Sall, est arrivé, lundi soir, à Nouakchott dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de deux jours en Mauritanie, a appris l’APS.



’’A l’aimable invitation de mon frère et ami le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, je suis heureux d’effectuer une visite de travail et d’amitié en Mauritanie, les 12 et 13 juillet 2021’’, a twitté le chef de l’Etat sénégalais.



’’Ensemble, nous voulons élargir et consolider les relations historiques d’amitié, de fraternité et de bon voisinage entre nos deux pays’’, a ajouté Macky Sall qui a voyagé à bord du nouvel avion de commandement ’’La langue de barbarie’’.





Selon l’Agence mauritanienne d’information (AMI), le chef de l’Etat et son épouse ont été accueillis à leur arrivée à l’Aéroport International de Nouakchott – Oumtounsy, par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et la Première dame, Mariem Vadel Dah.



Il y avait sur place le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le Directeur de Cabinet du président de la République, les chefs des états-majors des forces armées et de sécurité, le chef d’état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott.



La même source rapporte qu’après l’exécution des hymnes nationaux et le passage en revue des formations militaires venues rendre les honneurs, le président sénégalais a salué les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l’Etat, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées à Nouakchott.



A son tour, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a salué la délégation qui accompagne le président Macky Sall, selon l’AMI qui note que le chef de l’Etat mauritanien a eu des entretiens en tête à tête avec son homologue sénégalais, dans le salon d’honneur de l’aéroport international de Nouakchott-Oum-Tounsi.

APS