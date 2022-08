Macky Sall : "Ce que j’attends des Ministres, Dg, Députés…"

23/08/2022 06:30

Pour le président de la République, la coalition Benno bokk yaakaar a manqué de générosité et de solidarité lors des Législatives. Recevant les députés de sa coalition samedi pendant plus de 10h, Macky Sall a menacé de démettre les ministres ou Dg absents sur le terrain de la communication et de la massification.