Macky Sall: "29 quotidiens, 400 sites, ce n'est pas possible, les RS, on ne va plus laisser passer"

04/05/2022 10:33

Le chef de l’Etat a, une nouvelle fois, évoqué la question des réseaux sociaux, ce mardi. Et comme à chaque fois qu’il est revenu sur ce sujet, Macky Sall s’est montré déterminé à les assainir. ’’Les réseaux sociaux constituent une peste mondiale. On va y mettre un terme d’une façon ou d’une autre. D’abord, pour des questions de sécurité et de respect de la dignité humaine. On ne peut pas laisser les gens insulter’’, a dit le président de la République. Il s’exprimait en marge de la cérémonie de réception des cahiers de doléances des syndicats.