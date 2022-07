Macky SALL : "l'aéroport Ousmane Masseck NDIAYE va générer 200 emplois directs" - vidéo

14/07/2022 21:55

Le président Macky Sall a inauguré ce jeudi l’Aéroport international de Saint-Louis désormais baptisé Ousmane Masseck Ndiaye, du nom de l’ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens et maire de cette ville du nord du Sénégal. Le chef de l’Etat a rendu un hommage à l’ancien président du Conseil économique et social qui fut un illustre fils de la ville dont il a été le maire et ministre plusieurs fois. Pour Macky Sall, l’ancien ministre d’Etat fut ’’un saint-lousien achevé qui mérite un tel honneur’’. Le Chef de l'Etat a per ailleurs que cette infrastructure d'un coût global de 23 milliards permettra , va générer 200 emplois directs.