Macky SALL crée SEMO HOLDING au Maroc

13/01/2025 10:32

L’ancien président Macky SALL lance une holding dénommée SEMO HOLDING à Marrakech, au Maroc. Ce choix, selon le magazine marocain « le Desk », a été motivé par la volonté de SALL de se réinventer en tant qu'homme d'affaires, s'appuyant sur ses deux décennies d'expérience au cœur de l'administration sénégalaise.



Macky SALL, installé à Gueliz depuis son départ de la présidence en avril 2024 et son retrait de l’Alliance pour la République (APR) après une défaite électorale significative lors des législatives du 17 novembre 2024, semble prêt à aborder ce nouveau chapitre avec ambition. SEMO HOLDING, dont le siège est situé dans le quartier animé de Gueliz, offre des services diversifiés dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et des stratégies politiques – des secteurs auxquels Macky SALL a été intimement lié tout au long de sa carrière.



Fort de son expérience, SALL espère positionner SEMO HOLDING comme un acteur incontournable en Afrique et à l'international. Le journal L’AS souligne que cette initiative reposera sur un vaste réseau de partenaires internationaux, tirant profit du riche carnet d’adresses de l'ancien chef d'État.



À travers SEMO HOLDING, Macky SALL aspire à renouveler son engagement envers le développement durable et les enjeux énergétiques en Afrique, des priorités auxquelles il a consacré une partie significative de sa carrière politique. Les observateurs du secteur s'interrogent désormais sur les initiatives concrètes que l'ancien président mettra en œuvre sous cette nouvelle bannière et sur l'impact qu'il aura sur les dynamiques économiques régionales.