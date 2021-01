Macky SALL annonce deux nouveaux chantiers pour Saint-Louis

« En 2021, nous lancerons le chantier de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 km, suivi du projet Thiès-Tivaouane-Saint-Louis, sur 167 km », a annoncé le chef de l’État dans son adresse à la Nation parcouru par NdarInfo. Macky SALL soutient dans la foulée que le Sénégal compte en ce moment 221 km d’autoroutes.



Poursuivant, il a promis la mise en place de 33 Unités d’Accueil d’Urgence et 7 services de réanimation à Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam et Saint Louis.



Il a ajouté que le Programme de réhabilitation des aéroports régionaux a déjà commencé à Saint-Louis et se poursuivra en janvier à l’aéroport de Ourossogui-Matam. « Ces chantiers et celui de Kaolack seront livrés en 2021, en même temps que vont démarrer les travaux pour Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou ; ainsi que les études pour les aéroports de Kolda, Sédhiou, Cap Skiring, Linguère, Podor, Bakel et Simenti », a-t-il noté.



NDARINFO.COM