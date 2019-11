Le président SALL semble décidé à éteindre la polémique du troisième mandat. Présent ce samedi au panel de la Convergence des cadres républicains (CCR), le leader de l’APR en a encore fait allusion.



«Je vous invite à cultiver la collégialité, la solidarité, notre devise comme les valeurs de travail et de dignité. Mais il faudra plus d’ouverture, de camaraderie pour sortir ce pays du sous-développement, peu importe celui qui va être là parce je ne serai plus là dans quelque temps», a dit Macky SALL, repris par LeQuoditien.Une déclaration faite devant Amadou BA, Aminata TOURE, Me Aïssata TALL SALL, Mouhamad Boun Abdallah DIONNE et d’autres responsables de l’APR qui doivent bien lorgner le fauteuil de leur leader. Pour avoir dit la même chose, « que Macky SALL fait son dernier mandat », Sory KABA a été éjecté de son poste de directeur des Sénégalais de l’extérieur.WALFNet