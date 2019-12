MISE EN ŒUVRE DU SERRP : le comité de pilotage valide le plan de travail et le budget 2020 (vidéo)

Le plan de travail et le budget annuel 2020 du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) ont été présentés, ce matin, au membres du Comité régional de Pilotage (CRP) installé en mars 2017. Une enveloppe de 2.989 250.245 FCFA a été dégagée pour 20120 en vue d’assurer une bonne exécution du programme.



L’entité en charge de la supervision stratégique du Projet s’est réjouie du déroulement satisfaisant des différentes composantes du SERRP. L’objectif de réduire la vulnérabilité aux risques côtiers des populations de la Langue de Barbarie et de renforcer la planification de la résilience côtière à Saint-Louis, est voie d’être atteint.



Aujourd’hui, 160 unités mobiles d’habitation ont été installées avec 32 blocs-cuisines, 16 blocs toilettes, 16 espaces ablutions adossés aux toilettes, 4 bornes-fontaines, 15 candélabres (points lumineux). À cela s’ajouté, 550 ml de clôture galvanisés.





Au plan social, une panoplie de mesures a été prise pour mettre les sinistrés dans de bonnes conditions de vie à DIOUGOP. En effet, un mécanisme de gestion de griefs a été installé, des kits domestiques ont été distribués et 15 UMH/Classes provisoires ont été installés pour accroitre les capacités d’accueil des écoles primaires de Djougop 1 et 2 et de Boudiouck.



Le directeur administratif et financier de l’Agence de Développement Municipal (ADM) a salué l’engagement des parties prenantes au comité en indiquant que le relogement provisoire va se poursuivre.



Idrissa CAMARA renseigne en effet qu’un second site identifié par la Commune de GANDON accueillera les populations de la Langue de Barbarie implantée sur la bande à risque de 20 mètres. Au total, 927 ménages (y compris ceux ayant déjà perdu leurs maisons) ont été identifiés.