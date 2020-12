MIGRATION IRRÉGULIÈRE : 7 lutteurs débarquent en Espagne, 6 morts et 1 rescapé

Le monde de la lutte n'est pas épargné par la déferlante migratoire vers l'Europe.



À Mbour, plusieurs écuries ont perdu de jeunes lutteurs qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe via la mer.



Sept (7) lutteurs de l'écurie de Mbour Tefess de Bouba Diop, jeune frère de Bombardier, ont rejoint l'Espagne sains et saufs.



Mais, ce n'est pas le cas pour les écuries du quartier Santhie de Mbour qui ont perdu en mer deux lutteurs.



Il s'agit, selon Sunu Lamb, de Balla 3 et Ferraille. Les écuries du quartier Diamaguène 2 en ont perdu un : Dunkhaf 2.



D'autres lutteurs ont également péri en mer. Il s'agit de Balka Mack, Pape Samaké et Lamine.

SENEWWEB