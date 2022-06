MÉTÉO : dense poussière dans le Nord jusqu'au samedi

03/06/2022 11:59

Une couche de poussières dense couvrira le ciel sur les régions Nord (Saint-Louis, Matam) et sur le littoral Nord (Dakar, Louga, ...) et à quelques endroits du Centre (Thiès, Diourbel). Les particules de poussières s’atténueront et se dissiperont progressivement à partir de demain vers 18h, renseigne l'Anacim dans son bulletin quotidien parcouru par NdarINFO. Les visibilités seront à cet effet fortement réduites dans les zones précitées.