MCDS poursuit son programme « Élan de Solidarité Scolaire » avec une nouvelle distribution à Makhana

04/11/2025

Le Mouvement Citoyen pour le Développement du Sénégal (MCDS) a poursuivi, mardi matin, son programme « Élan de Solidarité Scolaire – Édition 2025-2026 » par une nouvelle distribution de fournitures scolaires à l’école élémentaire de Makhana ( Commune de Gandon).





Cette opération fait suite à la remise récente de 594 kits scolaires à l’école François Mbaye Salzmann, après une première distribution de 720 kits à l’école Nalla Ndiaye de Darou, portant le total à plus de 1600 kits scolaires distribués.





« C’est un moment de joie d’être ici, de voir tous ces enfants heureux. Investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir », a déclaré Abdoulaye Kassé, secrétaire général du MCDS.





Amadou Hann, directeur de l’école de Makhana, a salué l’initiative. « L’école en avait vraiment besoin. Ce geste appuie les élèves dans un contexte économique difficile. Cela peut atténuer certaines charges pour les familles et encourager la persévérance dans le travail scolaire », a-t-il dit.





Daour Diop, vice-président du MCDS et président de l’association des parents d’élèves, a exhorté les élèves à s’investir davantage dans leurs études.



« Les études sont jalouses et n’ont pas de prix. Il faut étudier, encore étudier et beaucoup étudier », a-t-il affirmé.



« Vous avez un esprit fertile. Ce que vous n’apprenez pas aujourd’hui, vous ne l’apprendrez peut-être plus. C’est le moment de mettre le paquet », a-t-il ajouté.



Les élèves, touchés par le geste, ont exprimé en chœur leur reconnaissance à l’endroit de leurs bienfaiteurs.



