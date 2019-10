MBANE : des rongeurs attaquent les cultures

Les paysans de la commune de Mbane, dans le département de Dagana, sont dans le désarroi. Et pour cause, depuis quelques jours, des rongeurs appelés Camari, attaquent les cultures.



Les paysans qui ont déjà fait les frais du retard des pluies, sont ainsi confrontés à une autre difficulté majeure.



D’ailleurs, certains de ces paysans ont confié à la RFM qu’ils n’ont pas pu cultiver le mil cette année à cause du retard des pluies et ont dû se rabattre sur la pastèque, le haricot et d’autres cultures de substitution.



Ils nourrissent également de grosses craintes concernant l’arrivée à maturation de l’arachide, à cause de ce retard de l’hivernage.