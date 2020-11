MAYORO vs BRAYA : Me Abdoulaye WADE tranche (vidéo)

Mayoro FAYE a été confirmé a été la tête de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (Pds) à Saint-Louis par le secrétaire général national Me Abdoulaye WADE qui, à l’occasion d’une assemblée générale de la structure, a dépêché une forte délégation à Saint-Louis. Une mission conduite par Doudou WADE et à laquelle plusieurs pontes du parti ont pris part. L’ère d’Ahmet Falla BRAYA a été ainsi tournée et le PDS de NDAR ira aux municipales sous la houlette de M. FAYE récemment nommé secrétaire général national adjoint chargé de la communication, de la presse et de la veille médiatique. Le PDS annonce en outre la reprise de ses activités après les péripéties en poursuivant la vente de ses cartes de membres. Pour les perspectives, le parti s’ouvre à toute alliance sauve avec l’Alliance pour la République (Apr) de Macky SALL.