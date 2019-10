MAITRISE DE LA PASSATION DES MARCHÉS : le PACASEN forme les collectivités locales de la zone nord (vidéo)

Dans l’optique d’améliorer les performances des collectivités locales dans la gestion des investissements publics locaux, le Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN) a ouvert mercredi une session aux profits de 38 élus et agents des collectivités locales de la région de Saint-Louis.



Cette démarche s’inscrit dans un vaste programme d’augmentation des financements des collectivités territoriales urbaines. Elle vise aussi à inciter les collectivités territoriales urbaines à améliorer la planification, la budgétisation et la gestion de leurs investissements, par l’application d’un système de subvention d’investissement conditionnelle à deux niveaux, basées sur la performance et des mesures d’accompagnement institutionnel.



Les actions de formation du programme sont placées sous la responsabilité du Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires (MCTDAT) à travers son Service de la Formation avec l’appui de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP).



Les séances offrent aux élus des connaissances indispensables à l’exercice de la fonction de passation des marchés publics, en leur permettant d’identifier des enjeux liés à la passation des marchés, leur importance stratégique et leur impact dans l’organisation de leurs communes