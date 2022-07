Lycée de Yoff : Le conseil de discipline propose l’exclusion définitive de 16 élèves

06/07/2022 08:05

Les actes de vandalisme noté lors de la fermeture des classes au Lycée Ousmane Sembene de Yoff ne resteront pas impunis. Et, d’après le ministre Mamadou Talla, les élèves mise en cause seront sanctionnés et les parents vont réparer les dégâts.



Un appel entendu par le conseil de discipline du lycée de Yoff. Au-delà des poursuites judiciaires, il a été proposé l’exclusion définitive de 16 élèves. La proposition d’exclusion est soumise à l’inspecteur d’académie de Dakar qui va statuer en dernier lieu.