Lutte contre les ordures : la Commune de Saint-Louis se dote d'une tractopelle (vidéo)

Le maire de Saint-Louis a réceptionné, vendredi, une nouvelle tractopelle acquise dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN).



Mansour FAYE a réaffirmé, à cette occasion, sa volonté de poursuivre sa « grande offensive contre les ordures » lancée il y a quelques jours, en indiquant que la dotation de cet engin va renforcer la mécanisation du système de collecte des ordures.



« Une polybenne sera mise à notre disposition en plus de 12.000 poubelles, 25 conteneurs et 1000 autres poubelles pour les grandes artères grâce à ce programme du président de la République. Ils seront livrés dans quelques semaines », a-t-il promis.



« Je lance un message au conseil municipal et aux équipes de la Commune pour une prise à main de ces équipements », a-t-il dit. « Le programme zéro déchet lancé par le président Macky SALL est en marche dans la Commune de Saint-Louis », a assuré l’édile qui invite les populations à s’approprier de la dynamique de propreté engagée au plan local. « Sans cette implication de leur part, tous les efforts que nous aurons consentis seront vains », a noté M. FAYE.



