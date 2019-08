Lutte contre le diabète : À Saint-Louis, une soixante de relais formés

L’activité s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de sensibilisation sur le diabète et ses complications dans le département de Saint-Louis.



Il entre dans la mise en œuvre d’un projet triennal financé par Handicap International (Humanité et Inclusion) et met en synergie l’association des diabétiques de Saint-Louis, des spécialistes de la maladie à l’Université Gaston Berger ainsi CRAO (confectionneur de prothèses). Cette dynamique se justifie par la forte recrudescence de cette pathologie dans le nord du pays.



L’initiative fortement saluée par les bénéficiaires vise à inverser considérablement la prévalence du diabète en réduisant d’au moins 40% le taux des patients amputés au centre hospitalier régional de Saint-Louis



Soixante (60) relais issus du départemental de Saint-Louis ont été formés sur différents modules liés à la maladie. Ils auront comme mission des sensibiliser leurs communautés sur les mesures de prévention et la prise en charge correcte du diabète.



Rappelons que dans la région de Saint-Louis, le taux de prévalence de la maladie est supérieur à 10% (étude de 2016) sur un taux de prévalence nationale allant de 1.8 % à 5.1%. Le diabète est, en effet, un problème de santé publique dans la région



