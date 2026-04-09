Les Premières Dames du Sénégal ont officiellement lancé mercredi les activités de la Fondation nationale « Sénégal Solidaire ». Présentée comme un instrument au service de la Nation, cette structure naît d'un « constat d'urgence » et ambitionne de répondre aux attentes sociales des communautés les plus vulnérables.

La Fondation se veut une plateforme de collaboration et un levier d'appui à la protection sociale. Si ses priorités incluent l'éducation et l'autonomisation, la lutte contre le cancer occupe une place centrale dans son agenda, a déclaré Marie Khone Faye.

Face à une situation alarmante marquée par plus de 11 000 nouveaux cas de cancer recensés chaque année, la Fondation s'engage à soutenir la riposte. Dans cette optique, la première pierre du Centre national de dépistage des cancers au sein de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a été posée.

Cette infrastructure vise à renforcer le diagnostic précoce, pilier essentiel de la réduction de la mortalité liée à cette pathologie. Ce projet s'inscrit dans une dynamique nationale de lutte contre les maladies non transmissibles, devenues une priorité de santé publique majeure.