Lutte contre le Coronavirus : le Sénégal mobilise 1,450 milliards

Le chef de l’État, Macky Sall, a validé le plan de la riposte face à l’épidémie de coronavirus, estimé à 1 milliard 450 millions F CFA. L’annonce est faite à l’issue du Conseil présidentiel convoqué ce lundi, 2 mars, au Palais de la République.