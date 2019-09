Lutte contre l'avancée de la mer : reboisement de plus de 2000 plants sur la zone du PNLB (photos)

L’offense contre l’avancée de la mer s’accentue sur la Langue de Barbarie. Après une récente intervention sur au profit de l’Aire Marine Protégée (AMP) de Saint-Louis, une synergie écologique déroule une action similaire du côté du GANDIOLAIS.



En effet, le parc National de la Langue de Barbarie, le campement Océan & Savanes, les écogardes ont joint leurs forces pour reboiser 2350 plants, dont 2050 filaos et 300 plants ornementaux.



L’activité a vu la participation des jeunes de Sine Tassinère, de l'association "Possible, le développement de Gandiol", de l'ASC de Mouit et de l’ONG Partenariat.



