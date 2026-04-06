Lutte Sénégalaise : Le message de fair-play de Modou Lô après sa défaite

06/04/2026

Au lendemain de sa défaite face à Sa Thiès, Modou Lô a brisé le silence pour adresser un message empreint de fair-play et de gratitude à l’endroit du monde de la lutte. Il a tenu, en premier lieu, à féliciter son bourreau du jour, lui souhaitant « un règne à la hauteur de notre sport ».



Dans un message poignant diffusé sur ses réseaux sociaux, l'ancien "Roi des Arènes" a exprimé sa profonde reconnaissance envers ses supporters qui l'ont accompagné durant ses sept années au sommet du trône. « Votre soutien a été ma plus grande force », a-t-il déclaré, soulignant sa volonté constante de redorer l'image de la lutte sénégalaise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'arène.





Malgré la perte de son combat, Modou Lô a conclu par une note de résilience et de foi, remerciant son staff et ses proches pour leur soutien inconditionnel. Cette sortie, marquée par une grande dignité, confirme le statut de leader et de gentleman de l'arène du lutteur de Parcelles Assainies.



MS/NDARINFO

