Lutte Sénégalaise : L'analyse de Tyson sur l'avenir du titre après la chute de Modou Lô

06/04/2026

À peine sacré "Roi des Arènes" après sa victoire expéditive contre Modou Lô, Sa Thiès voit déjà les prétendants se bousculer. Invité sur le plateau de Canal+, l'ancien ténor Tyson a jeté un pavé dans la mare en suggérant un affrontement logique entre le nouveau souverain et Franc, le numéro 2 de l'écurie Rock Énergie.





Pour l'initiateur du concept "Boul Falé", cette affiche représenterait la suite naturelle de la hiérarchie actuelle. « Ce serait logique. La balle est désormais dans le camp des promoteurs », a déclaré Tyson, soulignant l'engouement que susciterait un tel duel chez les amateurs. Sa Thiès, 37 ans, a détrôné Modou Lô en quelques minutes, marquant un tournant historique pour l'écurie Double Less.





Cependant, le principal intéressé ne semble pas pressé de remonter sur les dunes. Interrogé sur cette éventualité, Sa Thiès a calmé le jeu : « Actuellement, je veux savourer cette victoire. Franc ne m'intéresse pas. Il n'est pas ma priorité. » Pour le frère de Balla Gaye 2, l'heure est à la célébration d'un sacre attendu depuis des années, loin des calculs de promoteurs.





MS/NDARINFO



