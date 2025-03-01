Louga : douze blessés dans un accident de la circulation sur la route de Guéoul

Douze personnes ont été blessées, dont cinq grièvement, dans un accident de la circulation survenu jeudi sur la route nationale reliant Louga à Guéoul (nord).



L’accident s’est produit à hauteur du village de Spia et implique une collision entre une voiture de marque Jeep et une Peugeot 307, selon la même source.



Les blessés ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers, avant d’être évacués au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



APS



