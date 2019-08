Louga: 5 personnes d’une même famille à bord d'une voiture tuée après avoir percuté un arbre

C’est un véritable drame de la route, qui s'est produit ce jeudi vers 9 heures du matin à Louga, dans la commune de Ndiagne (arrondissement de Koki). Une voiture de marque Renault super 5 qui évitait une charrette a violemment percuté un arbre à hauteur de Geurki DIAW, et ses cinq occupants ont été tués dans l'accident. "La vitesse était très élevée, un témoin indique que le conducteur roulait dangereusement".



Les victimes, (Ibra MBAYE et son fils Ablaye FALL, Djiby DIOP et son fils Issa DIOP), étaient âgées de 23 à 68 ans. Le chauffeur, Ndiama SENE et le deuxième nommé ont finalement succombé à leurs blessures au cours de leurs évacuations à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. .



L'enquête ouverte par la gendarmerie de Koki devra déterminer les causes et les circonstances précises de l'accident.



