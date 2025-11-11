Londres : début de stage pour les Lions avant le choc contre le Brésil

11/11/2025

Treize joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont participé lundi soir à Londres à une première séance d’entraînement en salle, en vue des deux matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya, a annoncé la Fédération sénégalaise de football.





Le sélectionneur national, Pape Thiaw, avait dévoilé vendredi une liste de 27 joueurs convoqués pour ces rencontres internationales : le Sénégal affrontera le Brésil le 15 novembre à Londres, puis le Kenya le 18 novembre à Antalya, en Turquie.





En attendant l’arrivée du reste du groupe, notamment les nouveaux appelés Ibrahima Mbaye (PSG) et Mamadou Sarr (Strasbourg), 13 Lions ont pris part au premier galop d’entraînement.





Les joueurs présents lors de cette première séance sont : Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Edouard Mendy, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Abdoulaye Seck, Ilay Camara, Rassoul Ndiaye, El Hadji Malick Diouf, Mory Diaw et Pape Guèye.





Les Lions poursuivront leur préparation à Londres jusqu’à la veille de la rencontre face au Brésil, avant de s’envoler vers la Turquie.





